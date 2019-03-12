Resmen açıklandı! Beşiktaş'ı üzen transfer
12 Mart 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Resmen açıklandı! Beşiktaş'ı üzen transfer

Resmen açıklandı! 'ı üzen

Resmen açıklandı! Beşiktaş'ı üzen transfer

'ın transferi için yoğun çaba sarf ettiği Feyenoord'un genç yıldız adayı Orkun Kökçü, kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesini uzattı.

ekibi Feyenoord, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.

Feyenoord Kulübü, Hollanda doğumlu Türk futbolcu Orkun Kökçü'nün 2020'de bitecek sözleşmesinin 2023'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Hollanda 'nın alt yaş kategorilerinde de görev alan genç futbolcu, bu sezon Feyenoord'un A takımıyla 7 maça çıktı ve 3 gol attı.


  1. 12.03.2019
  2. Güncelleme: 12.03.2019 18:18
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Resmen açıklandı! Beşiktaş'ı üzen transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN