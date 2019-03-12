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Beşiktaş'tan yerli hoca hamlesi! İşte listesindeki 3 isim
Beşiktaş'ta gündem, yeni sezonda yeni teknik direktörün kim olacağı... Şenol Güneş'in 1 Haziran'da A Milli Takım'ın başına geçecek olması nedeniyle hoca arayışlarına başlayan siyah-beyazlılar, bu haftaki yönetim kurulu toplantısının ardından ilk temaslara başlayacak.
12 Mart 2019 Salı 09:01
Güncelleme: 12.03.2019 09:15
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Beşiktaş Yönetimi, Şenol Güneş'in ardından takımı yine yerli bir isme emanet etmek istiyor. Bu yönde çalışmalarını sürdüren siyah beyazlı ekibin masasında yer alan listede şu isimler bulunuyor.
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Yönetimin listesinin başında ise Alanyaspor ile oldukça iyi bir grafik çizen Sergen Yalçın bulunuyor.
Yalçın, taraftarın da istediği bir isim. Listede bulunan bir başka aday da lider Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı...