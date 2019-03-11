Şenol Güneş ile Japon gazeteci arasında ilginç diyalog
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Şenol Güneş ile Japon gazeteci arasında ilginç diyalog

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Konyaspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısını takip eden Japon gazeteci ile deneyimli çalıştırıcı arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

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11 Mart 2019 , Pazartesi
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