Burak Yılmaz'dan büyük katkı
Beşiktaş'ın devre arasında Trabzonspor'dan kadrosuna kattığI Burak Yılmaz, siyah beyazlı forma altında 7 maçta 5 gole ulaştı.
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