Beşiktaş'tan Fabri hamlesi!
01 Mart 2019, Cuma
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'tan hamlesi!

Beşiktaş'tan Fabri hamlesi!

Yönetimi Fulham’da kadroya giremeyen eski oyuncusu 'yi almak için düğmeye bastı. Başkan 'ın İngiliz kulübüyle görüşmek için adım atacağı öne sürüldü.

'ta kapalı kapılar ardında ilginç gelişmelerin yaşandığı öğrenildi. Siyah-Beyazlı takımın İngiliz kulübü Fulham'a sattığı 'yi yeniden takıma kazandırmak için harekete geçtiği ortaya çıktı. Takvim'in haberine göre; Beşiktaş Başkanı 'ın Fabri'yi çok istediği ve bunun için gerekli adımları atacağı öne sürüldü.

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GELMEK İSTİYOR
Fulham'da 3. kaleci durumunda olan Fabri'nin de İngiliz kulübünden ayrılmak istediği biliniyor. Beşiktaş Yönetimi'nin Fulham'a Mayıs ayında resmi teklif sunacağı gelen bilgiler arasında.

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