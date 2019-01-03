Beşiktaş'ın Antalya kampı
03 Ocak 2019, Perşembe
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'ın Antalya kampı

Beşiktaş'ın Antalya kampı

Siyah-beyazlılar, Antalya'daki ilk antrenmanını yoğun yağış nedeniyle salonda yaptı.

'de sezonun ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'ya gelen , yoğun yağış nedeniyle ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlıların Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında basına açık gerçekleştirileceği duyurulan akşam antrenmanı, yoğun yağış nedeniyle salona alındı.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

  1. 3.1.2019 22:14
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