Oliveira doğrulandı! – Fotomaç – 30 Kasım 2018
02 Mart 2019, Cumartesi
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Oliveira doğrulandı!

Oliveira doğrulandı!
Adı 'la anılan Nelson Oliveira için Norwich sportif direktörü Eastern Daily Press'e açıklama yaptı. İngiliz ekibi adına konuşan sportif direktör, kulübün Ocak ayında Oliveira'yı satmak istediğini, iki tarafın da memnun edecek bir teklif beklediklerini, bazı görüşmeler yaptıklarını doğruladı. , Oliviera'yı 2.6 milyon sterlin bonservisle satmak için görüşmelere başladı. Beşiktaş oyuncuyu ocak ayında kiralayıp, yaz transfer döneminde 2.2 milyon pounda bonservisiyle almayı planlıyor.
  1. 30.11.2018
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