Beşiktaş'ta Medel sakatlandı
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    24 Kasım 2018, Cumartesi
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    'ta ısınırken sakatlandı!

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta <a href="/index/gary-medel?id=00103779-3a58-44e1-83a8-2b420b404600" class="" rel="tag">Gary Medel</a> ısınırken sakatlandı!

    'ta Ankaragücü maçı öncesi ısınma hareketleri sırasında zorlanma hisseden Medel yerine sağ bekte yer alacak. Necip Uysal ise stoperde görev yapacak.

    Sakatlıklarla boğuşan 'a, Ankaragücü maçı öncesi kötü bir haber daha geldi.

    'ta ısınma sırasında sakatlanan 'in yerine 11'e alındı. Siyah-beyazlılarda defansın ortasında Necip ile Vida yan yana görev aldı.

    Beşiktaş'ın yedek kulübesinde de 2 kaleciyle birlikte sadece 6 isim yer alabildi. Beşiktaş'ın yedek kulübesi; Tolga, Utku, Fatih, Oğuzhan, Love, Larin isimlerinden oluştu.

    1. 24.11.2018 18:33
    2. Güncelleme: 24.11.2018 19:34
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