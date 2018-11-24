Beşiktaş'ta Gary Medel ısınırken sakatlandı!
Beşiktaş'ta Ankaragücü maçı öncesi ısınma hareketleri sırasında zorlanma hisseden Medel yerine Gökhan Gönül sağ bekte yer alacak. Necip Uysal ise stoperde görev yapacak.
Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'a, Ankaragücü maçı öncesi kötü bir haber daha geldi.
Beşiktaş'ta ısınma sırasında sakatlanan Gary Medel'in yerine Gökhan Gönül 11'e alındı. Siyah-beyazlılarda defansın ortasında Necip ile Vida yan yana görev aldı.
Beşiktaş'ın yedek kulübesinde de 2 kaleciyle birlikte sadece 6 isim yer alabildi. Beşiktaş'ın yedek kulübesi; Tolga, Utku, Fatih, Oğuzhan, Love, Larin isimlerinden oluştu.
- 24.11.2018 18:33
- Güncelleme: 24.11.2018 19:34
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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