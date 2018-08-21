Emre veda ediyor – Fotomaç – 21 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Ağustos 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    Emre veda ediyor

    Emre veda ediyor
    'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Emre Mor, ile yollarını ayırmak üzere... İspanyol basını, 95 yıllık kulüp tarihinin en pahalı ikinci ismi olan Emre Mor için kulübünün başka bir takıma kiralanmasına sıcak baktığını iddia etti. Bu haberler üzerine yönetimi yeni teklif hazırlıkları yaparken, Köln'ün de Emre Mor'a talip olduğu ifade edildi.
    1. 21.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Emre veda ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN