Güneş'e 'Şimşek' yardımcı!
Bir süredir Şenol Güneş’e yardımcı arayan siyah-beyazlı kulüp, Yusuf Şimşek ile anlaşma sağladı. Güneş de ‘tamam’ derse Şimşek ile bu hafta içinde imzalar atılacak
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcı antrenörü konusunda da somut adımları atıyor. Bir süredir adaylarüzerinde duran Siyah-beyazlı kulübün futbol komitesi, eski futbolcularından Yusuf Şimşek ile görüşüp anlaşmaya vardı. Şimşek teklifi kabul ederken, son kararı Şenol Güneş'in vereceği kaydedildi. Deneyimli çalıştırıcı, Yusuf Şimşek'in ekibinde yer almasına onay verirse, 1 hafta içinde imzalar atılacak. 2008-2011 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Şimşek, 2012'de futbolculuk kariyerini noktladı. Yusuf Şimşek geride kalan 6 yılda Turgutluspor, Karşıyaka, Antalyaspor, Mersin İdmanyurdu ve Bandırmaspor'da teknik direktörlük yaptı. 42 yaşındaki futbol adamı son olarak geçen sezon kısa bir süre Denizlispor teknik direktörlüğü görevinde bulundu.
'BEN GÖREVE HAZIRIM'
Yusuf Şimşek, Beşiktaş'ın teklifini doğrularken, "Birkaç gün içinde olumlu ya da olumsuz açıklanır. Bu teklifi kabul etmeyecek insan yok. Şenol hoca ile hiç görüşmedim. Kendisi de isterse yönetim açıklamayı yapar. Şu an benlik bir şey yok. Ben göreve hazırım" ifadelerini kullandı.
- 28.5.2018
-
F.Bahçe'de Danilo Barbosa sürprizi!
Toplam 1
Yorum
yildiz fenere gelen butun yildizlar sondu topuz potuk ekici tufan koybasi daha kimler kimler nerdeler simdi
-
Aykut Kocaman istifa etmiyor!
Toplam 2
Yorum
TR AYKUT KOCAMANA RONALDO YU KADROYA ALSAN YEDEK OYNATIR
-
Beşiktaş satış rekorları kırıyor
Toplam 3
Yorum
wolverine82 love,negredo,m.pektemek,lens,ne olursunuz şunları satın ve aldıklara para yukunden kurtulalım aboubakar , dany welbeck aldık mı yeter forve
Güneş'e 'Şimşek' yardımcı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.