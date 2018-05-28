Güneş'e 'Şimşek' yardımcı!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcı antrenörü konusunda da somut adımları atıyor. Bir süredir adaylarüzerinde duran Siyah-beyazlı kulübün futbol komitesi, eski futbolcularından Yusuf Şimşek ile görüşüp anlaşmaya vardı. Şimşek teklifi kabul ederken, son kararı Şenol Güneş'in vereceği kaydedildi. Deneyimli çalıştırıcı, Yusuf Şimşek'in ekibinde yer almasına onay verirse, 1 hafta içinde imzalar atılacak. 2008-2011 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Şimşek, 2012'de futbolculuk kariyerini noktladı. Yusuf Şimşek geride kalan 6 yılda Turgutluspor, Karşıyaka, Antalyaspor, Mersin İdmanyurdu ve Bandırmaspor'da teknik direktörlük yaptı. 42 yaşındaki futbol adamı son olarak geçen sezon kısa bir süre Denizlispor teknik direktörlüğü görevinde bulundu.



'BEN GÖREVE HAZIRIM'

Yusuf Şimşek, Beşiktaş'ın teklifini doğrularken, "Birkaç gün içinde olumlu ya da olumsuz açıklanır. Bu teklifi kabul etmeyecek insan yok. Şenol hoca ile hiç görüşmedim. Kendisi de isterse yönetim açıklamayı yapar. Şu an benlik bir şey yok. Ben göreve hazırım" ifadelerini kullandı.