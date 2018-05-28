Güneş'e 'Şimşek' yardımcı! – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    Güneş'e 'Şimşek' yardımcı!

    Güneş'e 'Şimşek' yardımcı!

    Bir süredir ’e yardımcı arayan siyah-beyazlı kulüp, ile anlaşma sağladı. Güneş de ‘tamam’ derse Şimşek ile bu hafta içinde imzalar atılacak

    Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan yönetimi, teknik direktör 'in yardımcı antrenörü konusunda da somut adımları atıyor. Bir süredir adaylarüzerinde duran Siyah-beyazlı kulübün komitesi, eski futbolcularından ile görüşüp anlaşmaya vardı. Şimşek teklifi kabul ederken, son kararı Şenol Güneş'in vereceği kaydedildi. Deneyimli çalıştırıcı, Yusuf Şimşek'in ekibinde yer almasına onay verirse, 1 hafta içinde imzalar atılacak. 2008-2011 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Şimşek, 2012'de futbolculuk kariyerini noktladı. Yusuf Şimşek geride kalan 6 yılda Turgutluspor, Karşıyaka, , ve Bandırmaspor'da teknik direktörlük yaptı. 42 yaşındaki futbol adamı son olarak geçen sezon kısa bir süre Denizlispor teknik direktörlüğü görevinde bulundu.

    'BEN GÖREVE HAZIRIM'
    Yusuf Şimşek, Beşiktaş'ın teklifini doğrularken, "Birkaç gün içinde olumlu ya da olumsuz açıklanır. Bu teklifi kabul etmeyecek insan yok. Şenol hoca ile hiç görüşmedim. Kendisi de isterse yönetim açıklamayı yapar. Şu an benlik bir şey yok. Ben göreve hazırım" ifadelerini kullandı.

    1. 28.5.2018
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