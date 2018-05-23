Beşiktaş genç yetenek Henry Onyekuru'nun peşinde
Son yıllarda yaptığı iyi transferlerin yanı sıra yüksek bedelle sattığı oyuncularla da gündeme gelen Beşiktaş'ın yeni yıldız adayı Henry Onyekuru oldu. Bonservisi Everton'da bulunan 20 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, iki kanatta da görev yapıyor ve süratiyle dikkat çekiyor.
- 23.5.2018 12:21
- Güncelleme: 23.5.2018 12:34
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal burak yilmaz cok daha iyi secim.
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal birakin bu adami hangi oynadigi takimda 20 golun ustune cikmis.negredo kadar bile verim alamazsiniz.
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Toplam 2
Yorum
Kabataşlı GençleşTakımdaEnAz4TürkBankoOynat.Nagatomu,SerdarGürlerŞ.LigineUygunDeğil.Transferler; 2Bek2OrtaSaha1ForvetYeterli.GüçlüUzunTecrübeliHırslı
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