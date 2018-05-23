Beşiktaş genç yetenek Henry Onyekuru'nun peşinde – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    genç yetenek 'nun peşinde

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> genç yetenek <a href="/index/henry-onyekuru?id=ff58dd9e-e54f-4120-bb19-92f9598e9639" class="" rel="tag">Henry Onyekuru</a>'nun peşinde

    Son yıllarda yaptığı iyi transferlerin yanı sıra yüksek bedelle sattığı oyuncularla da gündeme gelen Beşiktaş'ın yeni yıldız adayı Henry Onyekuru oldu. Bonservisi Everton'da bulunan 20 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, iki kanatta da görev yapıyor ve süratiyle dikkat çekiyor.

    1. 23.5.2018 12:21
    2. Güncelleme: 23.5.2018 12:34
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