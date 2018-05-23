Son yıllarda yaptığı iyi transferlerin yanı sıra yüksek bedelle sattığı oyuncularla da gündeme gelen Beşiktaş'ın yeni yıldız adayı Henry Onyekuru oldu. Bonservisi Everton'da bulunan 20 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, iki kanatta da görev yapıyor ve süratiyle dikkat çekiyor.