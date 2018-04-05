Sevilla, Adriano’yu liste başına aldı – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Sevilla, Adriano’yu liste başına aldı

    Sevilla, Adriano’yu liste başına aldı

    İspanyol kulübünün eski futbolcusunu etmek için sezon sonunda ’a teklif yapacağı gelen bilgiler arasında

    İspanyol kulübü Sevilla'nın Adriano'yu etmek için sezon sonunda 'ın kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.

    33 yaşındaki futbolcu 6 sezon Sevilla'da forma giydikten sonra Barcelona'ya olmuştu. İspanyol kulübünün Escudero'nun performansından memnun olmadığı ve Adriano'yu takıma kazandırmak için bir hamle yapacağı öne sürüldü.

    Sevilla'nın Brezilyalı futbolcu için 10 milyon euro'luk bir rakam sunmaya hazırlandığı iddia edildi. Adriano'ya ayrıca Çin'den de iki kulübün talip olduğu ve resmi teklif sunacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:48
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