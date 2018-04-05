Sevilla, Adriano’yu liste başına aldı
İspanyol kulübünün eski futbolcusunu transfer etmek için sezon sonunda Beşiktaş’a teklif yapacağı gelen bilgiler arasında
33 yaşındaki futbolcu 6 sezon Sevilla'da forma giydikten sonra Barcelona'ya transfer olmuştu. İspanyol kulübünün Escudero'nun performansından memnun olmadığı ve Adriano'yu takıma kazandırmak için bir hamle yapacağı öne sürüldü.
Sevilla'nın Brezilyalı futbolcu için 10 milyon euro'luk bir rakam sunmaya hazırlandığı iddia edildi. Adriano'ya ayrıca Çin'den de iki kulübün talip olduğu ve resmi teklif sunacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:48
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Kluivert'ten Ben Arfa'ya: 'Türkiye'ye gitmelisin'
Toplam 1
Yorum
okan bıktım böyle kariyerinin sonuna gelmiş isimlerin bu takımla anıldığını görmekten robben de buna dahil
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Robben'den flaş transfer itirafı!
Toplam 2
Yorum
REAL FB Aziz kalirsa getirir, sonra tazminat ödeyerek gönderir, Bize yatmaya emeklilik hazirligi icin geliyorlar! Bizimkiler AKILLANMAZLAR! YAZIK
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"Alex'ten iyisini getireceğim"
Toplam 7
Yorum
LB FENER İÇİN EN İYİ TRANSFER YÖNETİM DEĞİŞİMİ VE GERÇEK TEKNİK EKİP OLMALI...MASAL ZAMANI DEĞİL ARTIK....ALEX TEN İYİSİ REAL MADRID DE OYNUYOR
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