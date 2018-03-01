Tekmeye kafa atarım
“Gözü kara bir futbol anlayışım var. Sahaya çıktığında orası artık bir yeşil saha değildir. Kendini tüm benliğiyle bu spora veren ve gerektiğinde tekmeye kafa atabilecek bir yapıdayım
TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVDİK
Eşi ve çocuklarıyla İstanbul'da vakit geçirmeyi sevdiğini belirten Şilili futbolcu şöyle devam etti: "Eşimin ailesi de buraya geldiğinde hep birlikte çok eğleniyoruz. Hepsi Türkiye'yi çok seviyorlar. Önceden Türkiye ile ilgili çok fazla bir bilgimiz yoktu. Ancak Türk kültürünü ve tarihini öğrendikçe daha da fazla Türkiye ile ilgilendik ve çok sevdik. Türk insanını daha fazla tanımak için vakit buldukça dışarı çıkıyorum ve Türk arkadaşlar edinmeye çalışıyorum.
COPA AMERICA İLAÇ GİBİ GELDİ
Medel, futbol kariyerindeki kırılma noktası için, "Futbol algımı değiştiren dönem, 2015 Amerika Kupası dönemimizdir. Şili'de büyük yangınların, depremlerin olduğu bir dönemdi. Halkımızın morali çok bozuktu ve Copa America şampiyonluğu Şili'ye ilaç gibi gelmişti" yorumunu yaptı.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:37
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Eljif’in derdi bel
Toplam 7
Yorum
fenerbahçeli fenerbahçeye sağlam futbolcu alacak kimse yok mu, her gelen futbolcu sakat çıkıyor.
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Toplam 1
Yorum
Alanyalı Eyvah alanyasporda düştü demektir.
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Toplam 26
Yorum
beşiktaş rumuzlu kişi sana söylüyorum 2 sene tff sayesinde şampion olan takımsınız ve hala aglama aglama bu sene hakemler korumasaydı bjk su anda 5. veya 6. sıradaydı bjk aglamaa
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