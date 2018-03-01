Tekmeye kafa atarım – Fotomaç – 01 Mart 2018
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HEPSİ
    01 Mart 2018, Perşembe
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    Tekmeye kafa atarım

    Tekmeye kafa atarım

    “Gözü kara bir futbol anlayışım var. Sahaya çıktığında orası artık bir yeşil saha değildir. Kendini tüm benliğiyle bu spora veren ve gerektiğinde tekmeye kafa atabilecek bir yapıdayım

    Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel, taraftarları memnun etmek için mücadele veren, gerektiğinde tekmeye kafa atabilecek bir futbolcu olduğunu ifade etti. Siyah-beyazlı takıma sezon başında transfer olan ve mücadeleci futboluyla taraftarların sevgisini kazanan Medel, dergisinin mart sayısında yer alan röportajında, "Gözü kara bir futbol anlayışım var. Sahaya çıktığında orası artık bir yeşil saha değildir. Tribünlerde futbola acıkmış olan binlerce taraftar var. Onları nasıl doyuracaksın, ölümüne oynamakla... Kendini tüm benliğiyle bu spora veren ve gerektiğinde tekmelere kafa atabilecek bir futbol anlayışım var" ifadelerini kullandı.

    TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVDİK
    Eşi ve çocuklarıyla İstanbul'da vakit geçirmeyi sevdiğini belirten Şilili futbolcu şöyle devam etti: "Eşimin ailesi de buraya geldiğinde hep birlikte çok eğleniyoruz. Hepsi Türkiye'yi çok seviyorlar. Önceden Türkiye ile ilgili çok fazla bir bilgimiz yoktu. Ancak Türk kültürünü ve tarihini öğrendikçe daha da fazla Türkiye ile ilgilendik ve çok sevdik. Türk insanını daha fazla tanımak için vakit buldukça dışarı çıkıyorum ve Türk arkadaşlar edinmeye çalışıyorum.

    COPA AMERICA İLAÇ GİBİ GELDİ
    Medel, futbol kariyerindeki kırılma noktası için, "Futbol algımı değiştiren dönem, 2015 Amerika Kupası dönemimizdir. Şili'de büyük yangınların, depremlerin olduğu bir dönemdi. Halkımızın morali çok bozuktu ve Copa America şampiyonluğu Şili'ye ilaç gibi gelmişti" yorumunu yaptı.
    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:37
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