Beşiktaş, Fellaini'yi ezeli rakibine kaptırdı! – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    , 'yi ezeli rakibine kaptırdı!

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>, <a href="/index/fellaini?id=9fd53ccc-0d02-4a2c-9865-f271326609aa" class="" rel="tag">Fellaini</a>'yi ezeli rakibine kaptırdı!

    Adı sıkça Beşiktaş ile anılan Fellaini'nin yeni adresi belli oldu.

    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:29
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