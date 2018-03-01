Adı sıkça Beşiktaş ile anılan Fellaini'nin yeni adresi belli oldu.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:29
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Ali Koç iki isimle anlaştı! Seçimi kazanması halinde...
Toplam 3
Yorum
tekin ne alaka aykut kocaman 3 temmuz sürecinde ali koçla omuz omuza mücadele etmiş bir hoca ali koçun aykut hocadan kolay kolay vazgeçmez
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Yıldırım'dan Koç'un dev planına, karşı hamle!
Toplam 23
Yorum
reis aziz yildirim cek git ya cek git yeter
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Beşiktaş, Fellaini'yi ezeli rakibine kaptırdı!
Toplam 5
Yorum
fikri temizel bizmkiler tavuk yumurta yapdığı zaman gıdaklar bizimkiler de aynı tavuk gibi bir futbolcu alacakları zaman dünyaya duyuruyorlar lar sonradad
Beşiktaş, Fellaini'yi ezeli rakibine kaptırdı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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