Drogba'nın paylaşımı olay oldu! G.Saray... – Fotomaç – 01 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Drogba'nın paylaşımı olay oldu! G.Saray...

    Drogba'nın paylaşımı olay oldu! G.Saray...

    'ın eski golcüsü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla G.Saraylı taraftarın yine gönlünü kazandı.

    'ın dünya yıldızı eski golcüsü Drogba, sayfasından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

    Taraftarın unutmadığı golcülerden Drogba, eski takımıyla Akhisarspor'a attığı ilk golü paylaştı. Yıldız golcü "Çünkü oldu" yazısının altına eski takım arkadaşları Amrabat, , Melo, ve 'i etiketleyerek aile notuyla paylaştı.

    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Drogba'nın paylaşımı olay oldu! G.Saray... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN