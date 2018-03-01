Drogba'nın paylaşımı olay oldu! G.Saray...

Galatasaray'ın dünya yıldızı eski golcüsü Drogba, Instagram sayfasından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Taraftarın unutmadığı golcülerden Drogba, eski takımıyla Akhisarspor'a attığı ilk golü paylaştı. Yıldız golcü "Çünkü oldu" yazısının altına eski takım arkadaşları Amrabat, Sneijder, Melo, Fatih Terim ve Mert Çetin'i etiketleyerek aile notuyla paylaştı.