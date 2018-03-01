Drogba'nın paylaşımı olay oldu! G.Saray...
Galatasaray'ın eski golcüsü Didier Drogba sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla G.Saraylı taraftarın yine gönlünü kazandı.
Galatasaray'ın dünya yıldızı eski golcüsü Drogba, Instagram sayfasından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Taraftarın unutmadığı golcülerden Drogba, eski takımıyla Akhisarspor'a attığı ilk golü paylaştı. Yıldız golcü "Çünkü oldu" yazısının altına eski takım arkadaşları Amrabat, Sneijder, Melo, Fatih Terim ve Mert Çetin'i etiketleyerek aile notuyla paylaştı.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:39
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Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
Toplam 3
Yorum
seçme hakemlerle fb-göztepe sivas-gs kasımpaşa-gs maçları mağlup veya berabere iken 6 dakika uzadı.Akhisar gs maçında korner bile atılmadı okan hep türibüne
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Beşiktaş'ta şarkı krizi!
Toplam 12
Yorum
BEŞİKTAŞ futbolcuları motive etmek içindir belkide ? dövüşçüler kendi müziğini seçer ya hani ? saçma olan senin düşüncen...
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Ali Koç iki isimle anlaştı! Seçimi kazanması halinde...
Toplam 10
Yorum
Aykut Kraldır. Kimi bitirdi mesela. Hangisi iyi oyuncuydu da Aykut bitirdi. Aksine gençleri bile kazanmaya çalışıyor. Bu bile cesaret.
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