Latovlevici'nin geleceği belli oldu! Sezon sonu... – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    'nin geleceği belli oldu! Sezon sonu...

    <a href="/index/latovlevici?id=b5229cc0-1ccc-45a8-a9ae-2e8a5967f6be" class="" rel="tag">Latovlevici</a>'nin geleceği belli oldu! Sezon sonu...

    Türkiye Kupası'nda Akhisar önünde Galatasaray'ın en kötüsü olarak göze çarpan Latovlevici şansını neredeyse sıfırladı.

    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:58
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