Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana 20 dakika süren dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra sınırlı alanda beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda beşe beş takımlar halinde kontrol pas, tek pas ve serbest oyunlar gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, Kardemir Karabükspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:06
-
Fernandao'nun cezası açıklandı!
Toplam 94
Yorum
BEŞİKTAŞ kardeş canere ceza verilirken raporda suç yoktu görüntüleri bahane ettiler yetmedi kitapda olmayan cezayı verdiler kitaba eklediler sence ?
-
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini kim kazanır?
Toplam 30
Yorum
kadirkopuz fb 2 bjk 1
-
Fernandao'nun cezası açıklandı!
Toplam 94
Yorum
BEŞİKTAŞ sen şaka mısın ? cener türkiyede hangi takımda 6 maç ceza aldı üstelik hakem raporunda bile yoktu ? bunu söylerken keşke azıcık utansaydın..
Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.