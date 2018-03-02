Rodrigues'te ısrarlı
7 milyon pound’luk teklifi kabul edilmeyen Newcastle United Benitez’in isteğiyle sezon sonunda şansını yeniden deneyecek
Son haftalarda performansı yükselen Garry Rodrigues, Avrupa takımlarının da dikkatini çekerken Newcastle United ile Galatasaray arasında yaşanan pazarlığın rakamları ortaya çıktı. The Sun, Newcastle'ın 7 milyon pound önerdiğini ama sarı-kırmızılı ekip tarafından kabul görmediğini yazdı. Bunun üzerine teknik direktör Rafael Benitez'in, oyuncunun sezon sonunda alınmasını talep ettiği belirtildi.
Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında 3.5 milyon euro'ya transfer ettiği Rodrigues için en az 13 milyon pound talep ettiği iddia edildi.
Terim ile patlama yapan başarılı futbolcu, son haftalarda Galatasaray ilk 11'inin değişmez isimlerden oldu. 28 maçta 6 gol, 8 asistlik performans sergiledi.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:11
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Çin'den 9 teklif
Toplam 1
Yorum
metinn onlarda uyandi turkiyeden oyuncuya verecekelri rakam oldukca asagi 5 milyonu gecmeyen teklifler a.madrite cuvalla para yuuuuh
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Aklım G.Saray'da
Toplam 1
Yorum
metinn tek kelime ile bravoooo aslansin derim.
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FENERBAHÇE 9 KİŞİ! Volkan Demirel kızardı
Toplam 12
Yorum
metinn bir volkanli bide volkansiz derbilerdeki fb maclarina bakiniz baska birsey demiyorum ahlak yoksunu insanliktan nasibini almamis zavalli
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