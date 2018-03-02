Rodrigues'te ısrarlı

Son haftalarda performansı yükselen Garry Rodrigues, Avrupa takımlarının da dikkatini çekerken Newcastle United ile Galatasaray arasında yaşanan pazarlığın rakamları ortaya çıktı. The Sun, Newcastle'ın 7 milyon pound önerdiğini ama sarı-kırmızılı ekip tarafından kabul görmediğini yazdı. Bunun üzerine teknik direktör Rafael Benitez'in, oyuncunun sezon sonunda alınmasını talep ettiği belirtildi.



Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında 3.5 milyon euro'ya transfer ettiği Rodrigues için en az 13 milyon pound talep ettiği iddia edildi.



Terim ile patlama yapan başarılı futbolcu, son haftalarda Galatasaray ilk 11'inin değişmez isimlerden oldu. 28 maçta 6 gol, 8 asistlik performans sergiledi.