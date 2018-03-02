Gollerin efendisi – Fotomaç – 02 Mart 2018
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HEPSİ
    02 Mart 2018, Cuma
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    Gollerin efendisi

    Gollerin efendisi
    Liderliği yeniden ele geçiren , 'in ikinci yarısında girişimlerinin gole dönüşme oranları bakımından yakaladığı 18.99'lık oranla zirveye kuruldu. (17.74) ve 'ı (17.05) geride bıraktı. Ayrıca yüzde 12.1 ile, Beşiktaş'tan (12.3) sonra ikinci yarıda atak girişimlerini gol pozisyonuna dönüştürme oranında ikinci sırada yer aldı.
    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:15
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