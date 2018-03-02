Puan kaybı istemiyorum – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    Puan kaybı istemiyorum

    Puan kaybı istemiyorum

    Bu sezon deplasmanda oynadığı son 7 maçta 6 yenilgi alan 'da, Karabükspor endişesi yaşanıyor

    Liderliği kaybetmek istemeyen Terim, "Dış saha fobisini ortadan kaldırmalıyız. Herkes üzerine düşeni yapsın" dedi

    'in puan kaybetmesiyle 22. Haftayı lider kapatan Galatasaray, yarın deplasmanında 3 puan mücadelesi verecek. 'de bu sezon deplasmanlarda zorlanan sarı- kırmızılı takımda hedef galibiyet... Cimbom, son 7 dış saha maçında 6 mağlubiyet, 1 galibiyet alarak 18 puandan olurken teknik direktör gidişata el koydu. Zirvede çok çetin bir mücadele olduğunu ve yakaladıkları avantajı bırakmamaları gerektiğini ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, "Şampiyon olmak ve bu hedefe ulaşmak adına deplasmandaki performansımızı yükseltmeli, düzeltmeliyiz. İstikrarlı bir futbol, oyun kalitesi sergilemeliyiz" dedi.

    AKHİSAR'I YENDİK
    Oyuncularıyla özel olarak görüşen Fatih Terim, "İç sahada çok iyi ama deplasmanda çok sert düşüşler yaşıyoruz. Eksik kadroya rağmen kupada 'ı mağlup ederek neler yapabileceğimizi gösterdik. Artık en az hata yapanın hedefe ulaşacağı haftalardayız. Bu dış saha fobisini ortadan kaldırmalıyız" diye konuştu.

    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:18
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