Puan kaybı istemiyorum

Bu sezon deplasmanda oynadığı son 7 maçta 6 yenilgi alan Galatasaray'da, Karabükspor endişesi yaşanıyor



Liderliği kaybetmek istemeyen Terim, "Dış saha fobisini ortadan kaldırmalıyız. Herkes üzerine düşeni yapsın" dedi



Başakşehir'in puan kaybetmesiyle 22. Haftayı lider kapatan Galatasaray, yarın Kardemir Karabükspor deplasmanında 3 puan mücadelesi verecek. Süper Lig'de bu sezon deplasmanlarda zorlanan sarı- kırmızılı takımda hedef galibiyet... Cimbom, son 7 dış saha maçında 6 mağlubiyet, 1 galibiyet alarak 18 puandan olurken teknik direktör Fatih Terim gidişata el koydu. Zirvede çok çetin bir mücadele olduğunu ve yakaladıkları avantajı bırakmamaları gerektiğini ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, "Şampiyon olmak ve bu hedefe ulaşmak adına deplasmandaki performansımızı yükseltmeli, düzeltmeliyiz. İstikrarlı bir futbol, oyun kalitesi sergilemeliyiz" dedi.

AKHİSAR'I YENDİK

Oyuncularıyla özel olarak görüşen Fatih Terim, "İç sahada çok iyi ama deplasmanda çok sert düşüşler yaşıyoruz. Eksik kadroya rağmen kupada Akhisar'ı mağlup ederek neler yapabileceğimizi gösterdik. Artık en az hata yapanın hedefe ulaşacağı haftalardayız. Bu dış saha fobisini ortadan kaldırmalıyız" diye konuştu.