Özbek'e çağrı: Temlikleri kaldırmasını bekliyoruz – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    Özbek'e çağrı: Temlikleri kaldırmasını bekliyoruz

    Özbek'e çağrı: Temlikleri kaldırmasını bekliyoruz
    İkinci Başkanı , eski başkan 'in temlikleri kaldırmaya yanaşmadığını söyledi. Maddi olarak sıkıntılı bir dönemden geçtiklerini ifade eden Araboğlu, başkanlar zirvesinde Başkan Cengiz'in Özbek ile görüştüğünü açıkladı. , "Dursun Bey ile temlikler konusunda da başkanımız konuştu. Ama kendisi 'kaldıracağım' yönünde bir söz vermedi. Aslında Dursun başkanın bunları kaldırması lazım" ifadesini kullandı.
    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:20
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