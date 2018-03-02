Spk'dan onay geldi – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    'dan onay geldi

    Spk'dan onay geldi
    G.saray'a sermaye artırımı ile ilgili olarak merakla beklenen haber geldi. , sarı kırmızılı kulübün % 400 bedelli sermaye artırımını onayladı. Böylece 'ın özkaynaklarına toplam 432 milyon lira giriş olacak. Sarı kırmızılılar ekonomik anlamda iyce rahatlayacak. Galatasaray daha önce Riva'dan gelen kaynaktan 272 milyon lira şirekete avans vermişti.
    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:31
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