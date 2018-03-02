Umarım dedikodur – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    Umarım dedikodur

    Umarım dedikodur
    Eski Başkan , "Riva projesi 'ya anlatılmalı... ailesine olan borcun da ödenmesi gerekiyor" diyerek yeni yönetime yol gösterirken bu durum Burak Elmas'ın tepkisini çekti. Elmas, "Böyle bir şey demiş olamaz. Asılsız dedikodudur diye umuyorum" ifadesini kullandı.
    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:32
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