Mete Kalkavan ile yeniden – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    ile yeniden

    Mete Kalkavan ile yeniden

    13 ay sonra ’ın maçına atandı

    Galatasaray'ın ile deplasmanda oynayacağa karşılaşmaya Mete Kalkavan atandı. Kalkavan, sarı- kırmızılı takımın son olarak 2-1 mağlup olarak kupaya veda ettiği deplasmanında düdük çalmıştı. 4 Şubat 2017 tarihinde oynanan maçta Başakşehir'in attığı gol ofsayt olarak değerlendirilmiş ve Josue'ye dirsek atan Emre'ye kırmızı kart göstermemesi nedeniyle eleştirilmişti.

    8 MAÇTA PUAN KAYBETTİ
    Kalkavan daha önce 'ın 17 maçında düdük çaldı. Galatasaray bu maçlarda 9 galibiyet elde ederken, 5 maç berabere bitti ve 3 kez de yenildi.

    Galatasaray, yönetiminde çıktığı son 9 lig maçında sadece 3 galibiyet alabildi.
    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:34
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