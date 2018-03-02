Ndiaye: Çok özledim – Fotomaç – 02 Mart 2018
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HEPSİ
    02 Mart 2018, Cuma
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    Ndiaye: Çok özledim

    Ndiaye: Çok özledim
    'dan 'ye transfer olan Badou Ndiaye, 'da 6 ayda çok güzel günler geçirdiğini ifade etti. Ayrıldığında çok üzüldüğünü belirten 27 yaşındaki futbolcu, "Ayrıldığım zaman , ve Feghouli gibi oyuncular çok üzüldü. ötesinde bu isimlerle abi kardeş gibiydik. Onları çok özledim" dedi.
    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:10
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