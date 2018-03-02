Çin'den 9 teklif – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    'den 9 teklif

    <a href="/index/cin?id=ced33d45-c773-4529-b4e0-444f62a5b8d5" class="" rel="tag">Çin</a>'den 9 teklif

    G.Saray, F.Bahçe ve ’ın kapısından eli boş döndüler

    Son dönemde futbola ciddi paralar harcayan 'de de transfer sezonu 28 Şubat'ta tamamlandı. Gözlerden uzak, sessiz sedasız , ve 'ın kapısı menajerler tarafından son güne kadar çalındı. Rodrigues, ve için G.Saray'a, , Adriano, Quaresma ve için siyah-beyazlılara, Skrtel, Valbuena ve için de 'ye resmi teklif sundular. Üç büyükler de şampiyonluk yarışında yara almamak için bu teklifleri reddetti. Tabii 'hayır' verilmesinde ücretlerin istenilen düzeyde olmaması da önemli bir etkendi.
    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:22
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