Aklım G.Saray'da – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    Aklım G.Saray'da

    Aklım G.Saray'da

    'da kiralık forma giyen ve İngiliz takımlarıyla anılan Yuto Nagatomo iddialara yanıt verdi

    Japon futbolcu, iddialarla ilgilenmediğini ve şu anda Galatasaray'a odaklandığını dile getirdi. Kendisine ait sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan oyuncu, "İsteyen takımların olması onur verici. Gelecekte neler olacağı bilinmez. Ama şu anda tüm zihnim şu anki takımımda" diye konuştu.
    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:09
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