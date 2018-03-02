Yıldırım mektup gönderdi – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    Yıldırım mektup gönderdi

    Yıldırım mektup gönderdi
    2. Başkanı Adil Araboğlu açılışla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Araboğlu, "G.Saray'a yakışan bir açılış oldu. Devlet erkanı, büyüklerimiz iyi bir katılım gösterdi. Aziz Yıldırım, Fikret Orman, Muharrem Usta ve diğer başkanlar davet edildi. Aziz bey, başkanımıza çok güzel ve ince bir mektup gönderdi. Eski başkanlardan Adnan Polat, Macaristan'da imiş. Duygun başkanın dersi vardı. Cansun ise mazeret bildirdi" dedi. Müzenin benzerlerinden ucuz olduğunu belirten Araboğlu, "Biletix'in müze sayfası çöktü. Gezen sayısı 10 binlere gelmiş" diye konuştu.

    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:47
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