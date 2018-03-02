"Efsaneler olmalıydı" – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    "Efsaneler olmalıydı"

    "Efsaneler olmalıydı"

    “Müze hakkını verelim ’in en iyi işi. Ancak açılışı aceleye geldi. Drogba, Hagi de davet edilmeliydi. Terim ve Luce’ye özel köşe yapılabilirdi

    'da Türk Telekom Stadı'nda hizmete giren kulüp müzesi büyük ilgiyle karşılanırken bazı hususlarda yönetime eleştiri var... FOTOMAÇ'a konuşan eski yöneticilerden Cem Kınay açılışın aceleye getirildiğini söyledi. "'in yaptığı çok yanlışlar oldu. Ancak hakkını verelim müze sevgili başkanın yaptığı en iyi iş" diyen Kınay, "Çok güzel bir müze oldu. Ancak organizasyonda eksikler var. Eski yöneticiler ve genel kurul üyeleri açılışa davet edilmedi. Drogba, Hagi, Popescu gibi yıldızlar davet edilebilirdi.

    1 AY ÜCRETSİZ OLABİLİRDİ
    Eski teknik direktörler bir araya getirilebilirdi. Ayrıca taraftarlara ziyaret 1 ay bedava olabilirdi. O zaman açılış günlerce konuşulurdu" ifadelerini kullandı. Kınay, UEFA ve Süper Kupa'yı kazanan Fatih Terim ve Mircea Lucescu ile o dönemki oyuncuların bir araya getirilmesinin de düşünülmediğini belirterek "Ayrıca gibi bir efsane için de geniş bir yer olmalıydı. Bülent Korkmaz'ın Arsenal maçındaki sargılı kolunun görüntüsü de konulabilirdi" dedi.

    Her bilette 3 lira hizmet bedeli!
    'ın müze biletlerini Biletix üzerinden satmasına tepki var. Her bilette 3 lira (yüzde 15,7) hizmet bedeli alınıyor. Cem Kınay, "Bilet satışını kulüp yapabilirdi" dedi. Müze pazartesi ve maç günleri hariç 10.00 ile 17.00 arası açık olacak. Biletler şu an 19.05 lira. 2 ay sonra 30 lira olacak.

    Savaş ÇORLU
    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:51
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