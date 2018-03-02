"Efsaneler olmalıydı"
“Müze hakkını verelim Dursun Özbek’in en iyi işi. Ancak açılışı aceleye geldi. Drogba, Hagi de davet edilmeliydi. Terim ve Luce’ye özel köşe yapılabilirdi
1 AY ÜCRETSİZ OLABİLİRDİ
Eski teknik direktörler bir araya getirilebilirdi. Ayrıca taraftarlara ziyaret 1 ay bedava olabilirdi. O zaman açılış günlerce konuşulurdu" ifadelerini kullandı. Kınay, UEFA ve Süper Kupa'yı kazanan Fatih Terim ve Mircea Lucescu ile o dönemki oyuncuların bir araya getirilmesinin de düşünülmediğini belirterek "Ayrıca Gheorghe Hagi gibi bir efsane için de geniş bir yer olmalıydı. Bülent Korkmaz'ın Arsenal maçındaki sargılı kolunun görüntüsü de konulabilirdi" dedi.
Her bilette 3 lira hizmet bedeli!
Galatasaray'ın müze biletlerini Biletix üzerinden satmasına tepki var. Her bilette 3 lira (yüzde 15,7) hizmet bedeli alınıyor. Cem Kınay, "Bilet satışını kulüp yapabilirdi" dedi. Müze pazartesi ve maç günleri hariç 10.00 ile 17.00 arası açık olacak. Biletler şu an 19.05 lira. 2 ay sonra 30 lira olacak.
Savaş ÇORLU
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 01:51
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Çin'den 9 teklif
Toplam 1
Yorum
metinn onlarda uyandi turkiyeden oyuncuya verecekelri rakam oldukca asagi 5 milyonu gecmeyen teklifler a.madrite cuvalla para yuuuuh
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Aklım G.Saray'da
Toplam 1
Yorum
metinn tek kelime ile bravoooo aslansin derim.
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FENERBAHÇE 9 KİŞİ! Volkan Demirel kızardı
Toplam 12
Yorum
metinn bir volkanli bide volkansiz derbilerdeki fb maclarina bakiniz baska birsey demiyorum ahlak yoksunu insanliktan nasibini almamis zavalli
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