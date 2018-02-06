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    06 Şubat 2018, Salı
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    Başkan bedava peşinde

    Başkan bedava transfer peşinde

    Yeni sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan yönetiminin, Belçikalı yıldızın menajeriyle yeni bir görüşme yaptığı ortaya çıktı... İngiliz basınına göre Siyah-Beyazlı kulüp transferi bitirmeye yakın

    ile yaptığı anlaşması sezon sonu bitecek olan kadro planlamasına şimdiden başlamış durumda... Öncelikle sözleşmesi sona erecek olan isimlerle ilgilenen Siyah-Beyazlılar gözünü 'ye çevirdi.

    M.UNITED'I REDDETTİ
    Beşiktaş yönetiminin daha önce de temas kurduğu Belçikalı yıldızın menajeriyle yeni bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun menajer Karim Mejjati ile bir araya geldiği öğrenildi. İngiliz basını da birçok kulübün peşinden koştuğu Fellaini'nin transferinde Beşiktaş'ın bir adım önde olduğunu yazdı. 30 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde 'tan gelen yeni sözleşme teklifini geri çevirmişti. (Takvim)
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:03
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