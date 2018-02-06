Başkan bedava transfer peşinde
Yeni sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Beşiktaş yönetiminin, Belçikalı yıldızın menajeriyle yeni bir görüşme yaptığı ortaya çıktı... İngiliz basınına göre Siyah-Beyazlı kulüp transferi bitirmeye yakın
M.UNITED'I REDDETTİ
Beşiktaş yönetiminin daha önce de temas kurduğu Belçikalı yıldızın menajeriyle yeni bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun menajer Karim Mejjati ile bir araya geldiği öğrenildi. İngiliz basını da birçok kulübün peşinden koştuğu Fellaini'nin transferinde Beşiktaş'ın bir adım önde olduğunu yazdı. 30 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde Manchester United'tan gelen yeni sözleşme teklifini geri çevirmişti. (Takvim)
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 09:03
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Taraftara soruyoruz: G.Saray, Ndiaye'yi arar mı?
Toplam 12
Yorum
gs aradık, ulaşılamıyor..
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Kocaman yanlış!
Toplam 5
Yorum
realist Sen yöneticiysen (öyle görünüyor) muhatabın bir yönetici olmalı. Aykut Hoca'ya sen neden yanıt veriyorsun? Her polemiğin içinde sen varsın..
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Taraftara soruyoruz: G.Saray, Ndiaye'yi arar mı?
Toplam 12
Yorum
akrep bir oyuncu gidince aranır ama gs her zaman ayakta mutlaka yeri doldurulur onurlu paşalar gibi oyuncularımız var ve onun eksiği tamamlanır
Başkan bedava transfer peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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