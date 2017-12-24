Kartal buz kesti

SüperLig'in 17. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan maçta kırmızı-beyazlılar, Beşiktaş'ımağlup etmeyi başarırken; Kara Kartal bu sonuçla Süper Lig'deoldu. Sivasspor'un gollerini 5'inci dakikada Sergiy Rybalka ve 83'üncü dakikada Cyriac kaydetti. Beşiktaş'ın golünü ise 26'ıncı dakikada penaltıdan Alvaro Negredo attı. Pepe'nin 4'üncü dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Siyah-beyazlılar özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında yakaladığıdeğerlendiremezken, evsahibi Sivasspor'un bir şutu dadöndü. Bu sonucun ardından Demir Grup Sivasspor puanını 26'ya çıkarırken, Beşiktaş ise 30 puanda kaldı. Kara Kartal, bu sezon 3. yenilgisini deplasmandaki Sivasspor maçında aldı. Beşiktaş, ligin ilk yarısındaki son maçında aldığı bu mağlubiyetle zirve yarışında ağır yara aldı.Beşiktaş, bu sezon ligde üçüncü gündüz maçını deplasmanda Sivas ile oynadı. Bundan önce gündüz oynanan maçlarda Karabükspor'u 1-0 mağlup eden, Yeni Malatya ile golsüz berabere kalan Kara Kartal, dün de Sivas deplasmanında 2-1 kaybetti. Bu sonuçla siyah-beyazlılar 3 gündüz maçında toplam 5 puan yitirmiş oldu.