Kartal buz kesti
Evsahibi Sivasspor, Rybalka (5) ve Cyriac’ın (83) golleriyle güçlü rakibi Beşiktaş’ı mağlup etmeyi başarırken, siyah-beyazlıların tek golünü 26’ıncı dakikada penaltıdan Alvaro Negredo kaydetti
3 gündüz maçı, 5 puan kayıp!..
Beşiktaş, bu sezon ligde üçüncü gündüz maçını deplasmanda Sivas ile oynadı. Bundan önce gündüz oynanan maçlarda Karabükspor'u 1-0 mağlup eden, Yeni Malatya ile golsüz berabere kalan Kara Kartal, dün de Sivas deplasmanında 2-1 kaybetti. Bu sonuçla siyah-beyazlılar 3 gündüz maçında toplam 5 puan yitirmiş oldu.
- 24 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 06:32
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Güneş, Negredo'yu niye çıkardığını açıkladı
Toplam 11
Yorum
bjk smokie ;( çok net fikrim ; Q7 Negredo ve Lensin hakkını yiyo tek başına. pas atımıyo Negredo çıkıyo oyunda kalıyo Lens giremiyo. sırf zarar...........
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'Emrelerin kapışması'nda kazanan 'Mor' taraf!
Toplam 1
Yorum
seda su deportivo ayni bjk gibi ot kafa anlat söle anlamio celta daa iyi yuh be lacurunya
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Theofanis Gekas geri dönüyor!..
Toplam 1
Yorum
seda benim futbolcumdu algisi super acikti,sanirim teknik hocaliktada olur,ayni italyan hoca reali calistiran onun gibi adini unttum
Kartal buz kesti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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