 Kartal buz kesti – Fotomaç – 24 Aralık 2017 ;
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    24 Aralık 2017, Pazar
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    Kartal buz kesti

    Kartal buz kesti

    Evsahibi Sivasspor, Rybalka (5) ve Cyriac’ın (83) golleriyle güçlü rakibi Beşiktaş’ı mağlup etmeyi başarırken, siyah-beyazlıların tek golünü 26’ıncı dakikada penaltıdan Alvaro Negredo kaydetti

    Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan maçta kırmızı-beyazlılar, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başarırken; Kara Kartal bu sonuçla Süper Lig'de 8 maç aradan sonra mağlup oldu. Sivasspor'un gollerini 5'inci dakikada Sergiy Rybalka ve 83'üncü dakikada Cyriac kaydetti. Beşiktaş'ın golünü ise 26'ıncı dakikada penaltıdan Alvaro Negredo attı. Pepe'nin 4'üncü dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Siyah-beyazlılar özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında yakaladığı birçok net fırsatı değerlendiremezken, evsahibi Sivasspor'un bir şutu da direkten döndü. Bu sonucun ardından Demir Grup Sivasspor puanını 26'ya çıkarırken, Beşiktaş ise 30 puanda kaldı. Kara Kartal, bu sezon 3. yenilgisini deplasmandaki Sivasspor maçında aldı. Beşiktaş, ligin ilk yarısındaki son maçında aldığı bu mağlubiyetle zirve yarışında ağır yara aldı.

    3 gündüz maçı, 5 puan kayıp!..
    Beşiktaş, bu sezon ligde üçüncü gündüz maçını deplasmanda Sivas ile oynadı. Bundan önce gündüz oynanan maçlarda Karabükspor'u 1-0 mağlup eden, Yeni Malatya ile golsüz berabere kalan Kara Kartal, dün de Sivas deplasmanında 2-1 kaybetti. Bu sonuçla siyah-beyazlılar 3 gündüz maçında toplam 5 puan yitirmiş oldu.

    1. 24 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 06:32
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