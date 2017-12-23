Dilmen: Maçın kırılma anı...
Rıdvan Dilmen, Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi.
Rıdvan Dilmen, karşılaşma sonrası değerlendirmelerde buldunu. İşte Rıdvan Dilmen'in Sivasspor-Beşiktaş maçı yorumları:
Türk futbolunu benden iyi bilen yok. Gözlemlerim var, söylüyorum, Şenol Güneş'i yedirmeyin, ye-dir-me-yin. Beşiktaşlılar Şenol Güneş'in malzeme yapılmasına müsaade etmesin. Beşiktaş'ta iş sanki, oyuncu ve teknik adam problemine doğru götürülüyor. Şenol hoca Kayseri'de hakikaten tacize uğramış, görüntüleri gördüm. Maçtan sonra Şenol hocanın ne yapalım diye enteresan bir cümlesi var. Hocanın kafasını karıştırmayın.Beşiktaş geçen sezon 17 haftada 38 puan topladı. Bu sezon 30 puan! Bu takım 17 haftada bu kadar puan kaybedemez. Olmaz yani. Şenol Güneş'in, Negredo'yu teknik olarak değiştirdiğini asla düşünmüyorum. Maçın kırılma anı o. Saha dışı faktörler olma ihtimali yüksek. Şenol Güneş, Negredo'yu teknik olarak dışarıya alma kararı verdiyse, skandal bir karar vermiştir.
- 23 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:09
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Güneş, Negredo'yu niye çıkardığını açıkladı
Toplam 11
Yorum
bjk smokie ;( çok net fikrim ; Q7 Negredo ve Lensin hakkını yiyo tek başına. pas atımıyo Negredo çıkıyo oyunda kalıyo Lens giremiyo. sırf zarar...........
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'Emrelerin kapışması'nda kazanan 'Mor' taraf!
Toplam 1
Yorum
seda su deportivo ayni bjk gibi ot kafa anlat söle anlamio celta daa iyi yuh be lacurunya
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Theofanis Gekas geri dönüyor!..
Toplam 1
Yorum
seda benim futbolcumdu algisi super acikti,sanirim teknik hocaliktada olur,ayni italyan hoca reali calistiran onun gibi adini unttum
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