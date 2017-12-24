Karnesi kötü

Deplasmanda oynadığı son 2 maçında takılan Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'a ise kaybetti. Maç boyu baskın oynamasına rağmen rakibine yenilen siyah-beyazlılar zirve yarışında ağır bir yara aldı. Gençlerbirliği maçında sonra tüm kulvarlarda 14 karşılaşma sonra bileği büküldü. İlk devrede 3. mağlubiyetini aldı.Beşiktaş, Süper Lig'de son 2 sezonda şampiyonluğa ulaşırken ilk 17 hafta 38 puanın altına düşmemişti. 2015-16 sezonunda 41, 2016-17'da ise 38 puan toplamıştı. Siyah-beyazlılar bu yıl ise sadece 30 puanda kaldı. Geçen yılın 8 puan gerisinde kalan Kartal'ın bu düşen performansı ve puan grafiği şampiyonluk yolunda en büyük engel. Beşiktaş'ın deplasman maçları da bu sezon sıkıntılı. 9 maçın sadece 3'ünden galibiyetle ayrıldılar.17. HAFTA: 41 PUAN13 galibiyet2 beraberlik2 yenilgi17. HAFTA: 38 PUAN11 galibiyet5 beraberlik1 yenilgi17. HAFTA: 30 PUAN8 galibiyet6 beraberlik3 yenilgi