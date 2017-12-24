 Karnesi kötü – Fotomaç – 24 Aralık 2017 ;
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    24 Aralık 2017, Pazar
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    Karnesi kötü

    Karnesi kötü

    DG Sivasspor’a yenilen Kartal’ın tüm kulvarlarda 14 maç sonra bileği büküldü. İlk devre itibarıyla şampiyon olduğu sezonlarda topladığı puanların çok gerisinde kaldı

    Deplasmanda oynadığı son 2 maçında takılan Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'a ise kaybetti. Maç boyu baskın oynamasına rağmen rakibine yenilen siyah-beyazlılar zirve yarışında ağır bir yara aldı. Gençlerbirliği maçında sonra tüm kulvarlarda 14 karşılaşma sonra bileği büküldü. İlk devrede 3. mağlubiyetini aldı.

    SADECE 30 PUAN!
    Beşiktaş, Süper Lig'de son 2 sezonda şampiyonluğa ulaşırken ilk 17 hafta 38 puanın altına düşmemişti. 2015-16 sezonunda 41, 2016-17'da ise 38 puan toplamıştı. Siyah-beyazlılar bu yıl ise sadece 30 puanda kaldı. Geçen yılın 8 puan gerisinde kalan Kartal'ın bu düşen performansı ve puan grafiği şampiyonluk yolunda en büyük engel. Beşiktaş'ın deplasman maçları da bu sezon sıkıntılı. 9 maçın sadece 3'ünden galibiyetle ayrıldılar.

    2015-16 SEZONU
    17. HAFTA: 41 PUAN
    13 galibiyet
    2 beraberlik
    2 yenilgi

    2016-17 SEZONU
    17. HAFTA: 38 PUAN
    11 galibiyet
    5 beraberlik
    1 yenilgi

    2017-18 SEZONU
    17. HAFTA: 30 PUAN
    8 galibiyet
    6 beraberlik
    3 yenilgi
    1. 24 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:36
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