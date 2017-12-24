Karnesi kötü
DG Sivasspor’a yenilen Kartal’ın tüm kulvarlarda 14 maç sonra bileği büküldü. İlk devre itibarıyla şampiyon olduğu sezonlarda topladığı puanların çok gerisinde kaldı
SADECE 30 PUAN!
Beşiktaş, Süper Lig'de son 2 sezonda şampiyonluğa ulaşırken ilk 17 hafta 38 puanın altına düşmemişti. 2015-16 sezonunda 41, 2016-17'da ise 38 puan toplamıştı. Siyah-beyazlılar bu yıl ise sadece 30 puanda kaldı. Geçen yılın 8 puan gerisinde kalan Kartal'ın bu düşen performansı ve puan grafiği şampiyonluk yolunda en büyük engel. Beşiktaş'ın deplasman maçları da bu sezon sıkıntılı. 9 maçın sadece 3'ünden galibiyetle ayrıldılar.
2015-16 SEZONU
17. HAFTA: 41 PUAN
13 galibiyet
2 beraberlik
2 yenilgi
2016-17 SEZONU
17. HAFTA: 38 PUAN
11 galibiyet
5 beraberlik
1 yenilgi
2017-18 SEZONU
17. HAFTA: 30 PUAN
8 galibiyet
6 beraberlik
3 yenilgi
- 24 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:36
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Güneş, Negredo'yu niye çıkardığını açıkladı
Toplam 11
Yorum
bjk smokie ;( çok net fikrim ; Q7 Negredo ve Lensin hakkını yiyo tek başına. pas atımıyo Negredo çıkıyo oyunda kalıyo Lens giremiyo. sırf zarar...........
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'Emrelerin kapışması'nda kazanan 'Mor' taraf!
Toplam 1
Yorum
seda su deportivo ayni bjk gibi ot kafa anlat söle anlamio celta daa iyi yuh be lacurunya
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Theofanis Gekas geri dönüyor!..
Toplam 1
Yorum
seda benim futbolcumdu algisi super acikti,sanirim teknik hocaliktada olur,ayni italyan hoca reali calistiran onun gibi adini unttum
Karnesi kötü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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