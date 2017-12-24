 Çakır’la 12. yenilgi – Fotomaç – 24 Aralık 2017 ;
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    24 Aralık 2017, Pazar
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    Çakır’la 12. yenilgi

    Çakır’la 12. yenilgi
    Cüneyt Çakır, hakemlik kariyerinde 40. kez Beşiktaş karşılaşması yönetti. Siyah-beyazlılar 18 galibiyet, 10 beraberlik alırken, dünkü maçla birlikte mağlubiyet sayısı 12'ye yükseldi.
    1. 24 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:39
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