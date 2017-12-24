 U21’ler zirvede – Fotomaç – 24 Aralık 2017 ;
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    24 Aralık 2017, Pazar
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    U21’ler zirvede

    U21’ler zirvede
    Beşiktaş U21 takımı, ligin 17. haftasında Sivasspor'u 2-0 yenerek 38 puana yükselip sezonun ilk yarısını lider tamamladı. Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Mertcan'ın golüyle 1-0 önde tamamlyan siyah- beyazlılar, ikinci devrede de etkili oyununu sürdürdü. Skoru belirleyen gol Abdullah'tan geldi.
    1. 24 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:04
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