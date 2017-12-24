 Dişi Kartallar fark attı: 4-0 – Fotomaç – 24 Aralık 2017 ;
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    24 Aralık 2017, Pazar
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    Dişi Kartallar fark attı: 4-0

    Dişi Kartallar fark attı: 4-0
    Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Trabzon İdmanocağı ile oynadığı karşılaşmada rakibine gol yağdırdı: 4-0. Mücadelenin ilk yarısını Emine, Jacquette ve Başak'ın golleriyle 3-0 önde bitiren Dişi Kartallar, ikinci 45'te daha bir oyun ortaya koydu. Beşiktaş'ın sayısını Jakovska kaydetti.
    1. 24 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:07
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