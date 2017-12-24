Dişi Kartallar fark attı: 4-0

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Trabzon İdmanocağı ile oynadığı karşılaşmada rakibine gol yağdırdı: 4-0. Mücadelenin ilk yarısını Emine, Jacquette ve Başak'ın golleriyle 3-0 önde bitiren Dişi Kartallar, ikinci 45'te daha bir oyun ortaya koydu. Beşiktaş'ın sayısını Jakovska kaydetti.