Güneş, Negredo'yu niye çıkardığını açıkladı
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kaybedilen Demir Grup Sivasspor maçı sonrası, "Lig yarışı devam ediyor. Lider olmamız gerekirken, puan olarak geride kaldık. Ama kapatacağımızı düşünüyorum" dedi.
"Hiç bir takımın nasıl oynadığıyla ilgili eleştirim olmaz"
Güneş, zaman zaman konuşulduğunu ancak hiçbir takımın nasıl oynadığıyla ilgili eleştirisi olmayacağını belirterek, "O rakip takımın oyun anlayışıdır. Malatya'da, Kayseri'de burada savunma anlayışıyla oynadılar biz açamadık diye benim şikayetim olmadı. Sadece zaman geçirmeye dönük rakip takımın oyun anlayışına hakemlerin izin vermesini doğru bulmadığımı söyledim. Bugün de Sivas onu yapmadı. Top oynamaya çalıştı. Gol attı gol de bulabilir. Buradaki algı operasyonunu anlamakta zorluk çekiyorum. Biz buna rağmen yenmeliydik. Son bölümdeki disiplinsizlik dışında kazanma şansımız olabilirdi. İki kötü gol yedik. Kaçan pozisyonlarımız var. Daha fazla pozisyon bulabilirdik. Kazanma arzumuz olabilirdi. Onları yapamadık. Bu oyunla da kazanmamız gerekiyordu" diye konuştu.
Negredo'nun oyundan çıkarılışının sorulması üzerine Güneş, "Negredo elinden gelen gayreti gösterdi ama sabit duruyordu. Bir tane stoperin üzerinden topa vurdu. Ön direğe yapılan ortalarda hamlesi yoktu. Stoperden kurtulup hareket eden oyuncu istedim o yüzden Cenk'i aldım. Belki Talisca'yı alıp Negredo'yu da tutabilirdim. Talisca'nın arkadan iyi gelmesini, şut atmasını beklediğim için Cenk'i düşündüm ama o da olmadı. Cenk'te pozisyon buldu şutları isabetli olsa golde bulabilirdi" şeklinde konuştu.
"En az 10 puan kaybımız var"
İlk yarıda en az 10 puan kayıpları olduğunu aktaran Güneş, "Bugün hangi takımla çıksak en fazla 2-1 kaybederdik. Onun için bunun söylenecek bir tarafı yok. Bir başarısızlık varsa sorumlusu benim, bunu oyuncuya mal etmek doğru değil. Oyuncular da elinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bizim için hayal kırıklığı bugün üç puan alsak da eksi puanlarımız vardı. Ama bugün için beklediğimiz bir durum değildi. Beklenmeyen bir durumla karşılaştık" ifadelerini kullandı.
Maçın son bölümünde sahaya girmesinin hatırlatılması üzerine Güneş, "Oyun disiplinden kopmalar başlamış orada Tosic solda Adriano oyunu bıraktı gidiyordu. Aslında ben bağrıyordum ona o kadar kaybetti ki kendini ona sinirlendim. Stoperi bıraktı. Kopmalar da öyle başladı. Çıktığı her topu rakip aldı bu sefer. Defans geride, ofans önde herkes görevini değiştiği için o yüzden müdahale ettim. Hatta hakemde hakeme söylediğimi zannetti herhalde oda bana müdahale etti" dedi.
"Diğer takımlar bizi ilgilendirmez"
Diğer takımların ne yaptığıyla ilgilenmediğini anlatan Güneş, "Biz kendi işimize bakıyoruz. Bizim için kayıp puanlar var. Bu takım iyi işler yaptı. İyi işler yapabileceğini düşünüyoruz. Ama şuanda ilk yarıda kendi kaybettiğimiz puanlarla, mazeretlerle bir yere gidilemez. Daha çok çalışıp telafi etmeye çalışacağız. Daha lig yarışı devam ediyor. Lider olmamız gerekirken, puan olarak geride kaldık. Ama kapatacağımızı düşünüyorum" dedi.
- 24 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:19
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Güneş, Negredo'yu niye çıkardığını açıkladı
Toplam 11
Yorum
bjk smokie ;( çok net fikrim ; Q7 Negredo ve Lensin hakkını yiyo tek başına. pas atımıyo Negredo çıkıyo oyunda kalıyo Lens giremiyo. sırf zarar...........
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'Emrelerin kapışması'nda kazanan 'Mor' taraf!
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Yorum
seda su deportivo ayni bjk gibi ot kafa anlat söle anlamio celta daa iyi yuh be lacurunya
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Theofanis Gekas geri dönüyor!..
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Yorum
seda benim futbolcumdu algisi super acikti,sanirim teknik hocaliktada olur,ayni italyan hoca reali calistiran onun gibi adini unttum
Güneş, Negredo'yu niye çıkardığını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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