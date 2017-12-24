Güneş, Negredo'yu niye çıkardığını açıkladı

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Teknik Direktör Şenol Güneş mücadeleyi değerlendirdi. Güneş, "Buraya kazanmaya gelmiştik. Anlayışımızda öyleydi. Oyun üstünlüğümüz de vardı. Skor üstünlüğünü bulamadık. Bunu etkileyen faktörlerden bir tanesi hücumda etkili paslarımız ve kenar ortada eksiklerimiz vardı. Yine buna rağmen öne geçmemiz gereken maçta maalesef geriye düştük. Beklenmeyecek bir gol yedik. Zaten iki gole de baktığımız zaman aynı şeyi yaşadık. Bir korner attılar seken topta da golü attılar. Oysa biz daha net pozisyonlar yakaladık ama gol atamadık. Rakip çok dirençli oynadı. İlk yarı ve ikinci yarı da çok iyiydik. Son bölümlerde oyun disiplininden koptuk. Rakipte bunu kullandı. Sivasspor'u tebrik ediyorum" dedi.Güneş, zaman zaman konuşulduğunu ancak hiçbir takımın nasıl oynadığıyla ilgili eleştirisi olmayacağını belirterek, "O rakip takımın oyun anlayışıdır. Malatya'da, Kayseri'de burada savunma anlayışıyla oynadılar biz açamadık diye benim şikayetim olmadı. Sadece zaman geçirmeye dönük rakip takımın oyun anlayışına hakemlerin izin vermesini doğru bulmadığımı söyledim. Bugün de Sivas onu yapmadı. Top oynamaya çalıştı. Gol attı gol de bulabilir. Buradaki algı operasyonunu anlamakta zorluk çekiyorum. Biz buna rağmen yenmeliydik. Son bölümdeki disiplinsizlik dışında kazanma şansımız olabilirdi. İki kötü gol yedik. Kaçan pozisyonlarımız var. Daha fazla pozisyon bulabilirdik. Kazanma arzumuz olabilirdi. Onları yapamadık. Bu oyunla da kazanmamız gerekiyordu" diye konuştu.Negredo'nun oyundan çıkarılışının sorulması üzerine Güneş, "Negredo elinden gelen gayreti gösterdi ama sabit duruyordu. Bir tane stoperin üzerinden topa vurdu. Ön direğe yapılan ortalarda hamlesi yoktu. Stoperden kurtulup hareket eden oyuncu istedim o yüzden Cenk'i aldım. Belki Talisca'yı alıp Negredo'yu da tutabilirdim. Talisca'nın arkadan iyi gelmesini, şut atmasını beklediğim için Cenk'i düşündüm ama o da olmadı. Cenk'te pozisyon buldu şutları isabetli olsa golde bulabilirdi" şeklinde konuştu.İlk yarıda en az 10 puan kayıpları olduğunu aktaran Güneş, "Bugün hangi takımla çıksak en fazla 2-1 kaybederdik. Onun için bunun söylenecek bir tarafı yok. Bir başarısızlık varsa sorumlusu benim, bunu oyuncuya mal etmek doğru değil. Oyuncular da elinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bizim için hayal kırıklığı bugün üç puan alsak da eksi puanlarımız vardı. Ama bugün için beklediğimiz bir durum değildi. Beklenmeyen bir durumla karşılaştık" ifadelerini kullandı.Maçın son bölümünde sahaya girmesinin hatırlatılması üzerine Güneş, "Oyun disiplinden kopmalar başlamış orada Tosic solda Adriano oyunu bıraktı gidiyordu. Aslında ben bağrıyordum ona o kadar kaybetti ki kendini ona sinirlendim. Stoperi bıraktı. Kopmalar da öyle başladı. Çıktığı her topu rakip aldı bu sefer. Defans geride, ofans önde herkes görevini değiştiği için o yüzden müdahale ettim. Hatta hakemde hakeme söylediğimi zannetti herhalde oda bana müdahale etti" dedi.Diğer takımların ne yaptığıyla ilgilenmediğini anlatan Güneş, "Biz kendi işimize bakıyoruz. Bizim için kayıp puanlar var. Bu takım iyi işler yaptı. İyi işler yapabileceğini düşünüyoruz. Ama şuanda ilk yarıda kendi kaybettiğimiz puanlarla, mazeretlerle bir yere gidilemez. Daha çok çalışıp telafi etmeye çalışacağız. Daha lig yarışı devam ediyor. Lider olmamız gerekirken, puan olarak geride kaldık. Ama kapatacağımızı düşünüyorum" dedi.