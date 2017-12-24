 Şenol Güneş'ten yayıncı kuruluşa tepki – Fotomaç – 24 Aralık 2017 ;
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    24 Aralık 2017, Pazar
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    'ten yayıncı kuruluşa tepki

    Şenol Güneş'ten yayıncı kuruluşa tepki

    Teknik Direktörü , Demir Grup Sivasspor maçı sonrası gergin tavırlarıyla dikkat çekti.

    Süper Lig'in 17. haftasında Sivasspor, 'ı 2-1 yendi. Beşiktaş Teknik Direktörü , maç sonrası yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

    Sinirli olduğu gözlenen Şenol Güneş, maç sonu röportajına geç gelmesiyle ilgili yayıncı kuruluş yetkililerini suçlayarak "Aranızdaki iletişim problemi nedeniyle bekletiyorsunuz. Açıklamaya geç çıkmak benim suçum değil. Ben çağırırsınız gelirim.Biz buraya gelmek mecburiyetindeyiz. Geldiğimiz halde bekledim, arkadaş da bir şeyler konuşuyor. Bilgi sahibi olsun, ona göre konuşsun. Bize saygısızlık yapma hakları yok" diye konuştu.


    1. 24 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 06:37
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