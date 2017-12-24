Şenol Güneş'ten yayıncı kuruluşa tepki
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Demir Grup Sivasspor maçı sonrası gergin tavırlarıyla dikkat çekti.
Sinirli olduğu gözlenen Şenol Güneş, maç sonu röportajına geç gelmesiyle ilgili yayıncı kuruluş yetkililerini suçlayarak "Aranızdaki iletişim problemi nedeniyle bekletiyorsunuz. Açıklamaya geç çıkmak benim suçum değil. Ben çağırırsınız gelirim.Biz buraya gelmek mecburiyetindeyiz. Geldiğimiz halde bekledim, arkadaş da bir şeyler konuşuyor. Bilgi sahibi olsun, ona göre konuşsun. Bize saygısızlık yapma hakları yok" diye konuştu.
- 24 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 06:37
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Güneş, Negredo'yu niye çıkardığını açıkladı
Toplam 11
Yorum
bjk smokie ;( çok net fikrim ; Q7 Negredo ve Lensin hakkını yiyo tek başına. pas atımıyo Negredo çıkıyo oyunda kalıyo Lens giremiyo. sırf zarar...........
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'Emrelerin kapışması'nda kazanan 'Mor' taraf!
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Yorum
seda su deportivo ayni bjk gibi ot kafa anlat söle anlamio celta daa iyi yuh be lacurunya
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Theofanis Gekas geri dönüyor!..
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Yorum
seda benim futbolcumdu algisi super acikti,sanirim teknik hocaliktada olur,ayni italyan hoca reali calistiran onun gibi adini unttum
Şenol Güneş'ten yayıncı kuruluşa tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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