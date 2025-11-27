Türkiye-Bosna Hersek MAÇI ŞİFRESİZ İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu, heyecan dolu bir açılış maçına sahne olacak. Türkiye, grubun ilk müsabakasında Bosna Hersek ile kozlarını paylaşacak.Katar'da düzenlenecek dev organizasyona gitmek isteyen ay-yıldızlı ekip, zorlu rakibi karşısında hata yapmadan galibiyetle parkeden ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Büyük bir merakla beklenen kritik karşılaşma yaklaşırken basketbolseverler, "Türkiye-Bosna Hersek basketbol maçı canlı izle" arayışlarına hız verdi. Peki, Türkiye-Bosna Hersek basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TÜRKİYE-BOSNA HERSEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ilk karşılaşmasında oynanacak Türkiye-Bosna Hersek basketbol maçı 27 Kasım Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak.
TÜRKİYE-BOSNA HERSEK MAÇI HANGİ KANALDA?
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Türkiye-Bosna Hersek basketbol maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
TÜRKİYE-BOSNA HERSEK BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE
A ERKEK MİLLİ TAKIM KADROSU
Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda mücadele eden A Erkek Milli Takımımızın kadrosu şu şekilde:
Erkan Yılmaz (Anadolu Efes)
Şehmus Hazer (Anadolu Efes)
Furkan Haltalı (Bahçeşehir Koleji)
Kenan Sipahi (Bahçeşehir Koleji)
Berk İbrahim Uğurlu (Beşiktaş GAİN)
Yiğit Arsln (Beşiktaş GAİN)
Onuralp Bitim (Fenerbahçe Beko)
Tarık Biberoviç (Fenerbahçe Beko)
Muhsin Yaşar (Galatasaray MCT Technic)
Yiğit Onan (Glint Manisa Basket)
Furkan Korkmaz (Tofaş)
Yiğitcan Saybir (Tofaş)
Sertaç Şanlı (Dubai Basketball / BAE)
Cedi Osman (Panathinaikos / Yunanistan)
Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos / Yunanistan)
FIBA DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?
2027 FIBA Dünya Kupası Eleme Turu maçları 27 Ağustos-12 Eylül 2027 tarihleri arasında oynanacak Katar'da düzenlenecek turnuvada A Erkek Milli Takımımızın ilk tur maçları şu şekilde olacak:
27 Kasım 2025 Perşembe
Türkiye-Bosna Hersek
30 Kasım 2025 Pazar
İsviçre-Türkiye