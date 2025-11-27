CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basket Erkek Milli Türkiye-Bosna Hersek MAÇI ŞİFRESİZ İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

Türkiye-Bosna Hersek MAÇI ŞİFRESİZ İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ilk maçında Türkiye ile Bosna Hersek karşı karşıya gelecek. Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvaya katılmak için galibiyetle başlamayı amaçlayan ay-yıldızlılar, güçlü rakibine karşı hata yapmak istemiyor. Büyük bir heyecanla beklenen karşılaşma öncesi basketbolseverler, "Türkiye-Bosna Hersek basketbol maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Türkiye-Bosna Hersek basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 11:08
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Türkiye-Bosna Hersek MAÇI ŞİFRESİZ İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu, heyecan dolu bir açılış maçına sahne olacak. Türkiye, grubun ilk müsabakasında Bosna Hersek ile kozlarını paylaşacak.Katar'da düzenlenecek dev organizasyona gitmek isteyen ay-yıldızlı ekip, zorlu rakibi karşısında hata yapmadan galibiyetle parkeden ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Büyük bir merakla beklenen kritik karşılaşma yaklaşırken basketbolseverler, "Türkiye-Bosna Hersek basketbol maçı canlı izle" arayışlarına hız verdi. Peki, Türkiye-Bosna Hersek basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Bosna Hersek basketbol maçı

TÜRKİYE-BOSNA HERSEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ilk karşılaşmasında oynanacak Türkiye-Bosna Hersek basketbol maçı 27 Kasım Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak.

Türkiye-Bosna Hersek basketbol maçı ne zaman, saat kaçta

TÜRKİYE-BOSNA HERSEK MAÇI HANGİ KANALDA?

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Türkiye-Bosna Hersek basketbol maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE-BOSNA HERSEK BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE

Türkiye-Bosna Hersek basketbol maçı hangi kanalda

A ERKEK MİLLİ TAKIM KADROSU

Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda mücadele eden A Erkek Milli Takımımızın kadrosu şu şekilde:

A Milli Basketbol Takım kadrosu

Ercan Osmani (Anadolu Efes)

Erkan Yılmaz (Anadolu Efes)

Şehmus Hazer (Anadolu Efes)

Furkan Haltalı (Bahçeşehir Koleji)

Kenan Sipahi (Bahçeşehir Koleji)

Berk İbrahim Uğurlu (Beşiktaş GAİN)

Yiğit Arsln (Beşiktaş GAİN)

Onuralp Bitim (Fenerbahçe Beko)

Tarık Biberoviç (Fenerbahçe Beko)

Muhsin Yaşar (Galatasaray MCT Technic)

Yiğit Onan (Glint Manisa Basket)

Furkan Korkmaz (Tofaş)

Yiğitcan Saybir (Tofaş)

Sertaç Şanlı (Dubai Basketball / BAE)

Cedi Osman (Panathinaikos / Yunanistan)

Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos / Yunanistan)

FIBA DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

2027 FIBA Dünya Kupası Eleme Turu maçları 27 Ağustos-12 Eylül 2027 tarihleri arasında oynanacak Katar'da düzenlenecek turnuvada A Erkek Milli Takımımızın ilk tur maçları şu şekilde olacak:

FIBA Dünya Kupası maçları ne zaman

27 Kasım 2025 Perşembe

Türkiye-Bosna Hersek

30 Kasım 2025 Pazar

İsviçre-Türkiye

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'da Icardi krizi! O sözler sonrası çılgına döndü
TÜRKİYE SİGORTA - REKLAM
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Özgür Özel'den "Bay Kemal, Ekrem'in üzerine beton döküyor" çıkışı! Yolsuzluk itirafı: Geçmişte kanıt sayılabilecek iddialar oldu
İşte F.Bahçe'nin Ederson savunması!
Dünya devlerinin Victor Osimhen yarışı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'de 14. hafta heyecanı! Süper Lig'de 14. hafta heyecanı! 10:23
Rockets deplasmanda Warriors'ı yendi! Rockets deplasmanda Warriors'ı yendi! 10:17
G.Saray'da Icardi krizi! O sözler sonrası çılgına döndü G.Saray'da Icardi krizi! O sözler sonrası çılgına döndü 10:15
Dünya devlerinin Victor Osimhen yarışı! Dünya devlerinin Victor Osimhen yarışı! 10:01
G.Saray maçının hakemine sert sözler! G.Saray maçının hakemine sert sözler! 09:59
Fenerbahçe-Ferencvaros maçı öncesi son notlar! Fenerbahçe-Ferencvaros maçı öncesi son notlar! 09:35
Daha Eski
Macar efsaneden F.Bahçe uyarısı! Macar efsaneden F.Bahçe uyarısı! 09:30
Özbek'in büyük üzüntüsü! Ağzını bıçak açmadı Özbek'in büyük üzüntüsü! Ağzını bıçak açmadı 09:19
İşte F.Bahçe'nin Ederson savunması! İşte F.Bahçe'nin Ederson savunması! 08:46
G.Saray'da Osimhen seferberliği! G.Saray'da Osimhen seferberliği! 08:41
Atletico Madrid son nefeste! Atletico Madrid son nefeste! 01:17
Atalanta 2. yarıda açıldı Atalanta 2. yarıda açıldı 01:17