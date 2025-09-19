12 Dev Adam yükselişte

Eurobasket 2025'te gümüş madalya kazanan A Milli Basketbol Takımımız, dünya sıralamasında 15 basamak birden atlayıp 686.2 puanla 12. sıraya yükseldi. Sıralamada ABD, liderlik koltuğunda otururken, Avrupa şampiyonluğunu elde eden Almanya, bir basamak yükselerek ikinci, Sırbistan, üçüncü sırada yer aldı.
Eurobasket 2025'te gümüş madalya kazanan A Milli Basketbol Takımımız, dünya sıralamasında 15 basamak birden atlayıp 686.2 puanla 12. sıraya yükseldi. Sıralamada ABD, liderlik koltuğunda otururken, Avrupa şampiyonluğunu elde eden Almanya, bir basamak yükselerek ikinci, Sırbistan, üçüncü sırada yer aldı.