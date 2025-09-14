Türkiye-Almanya FİNAL MAÇI CANLI İZLE | EuroBasket 2025 FİNALİ CANLI MAÇ

FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda büyük final geldi çattı. Türkiye ile Almanya, şampiyonluk kupasını kaldırmak için parkede kozlarını paylaşıyor. Ergin Ataman yönetiminde çıktığı tüm karşılaşmalardan galibiyetle ayrılan 12 Dev Adam, finalde de üstün oyununu sürdürerek altın madalyayı kazanmayı hedefliyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı, Alperen Şengün'ün liderliğinde sergilediği etkili performansla dikkat çekerken, tüm Türkiye bu tarihi mücadeleyi heyecanla takip ediyor.

TÜRKİYE-ALMANYA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde oynanan Türkiye-Almanya maçı 14 Eylül Pazar günü saat 21.00'de başladı.

TÜRKİYE-ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Riga Arena'da oynanan Türkiye-Almanya final maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

12 DEV ADAM ŞAMPİYONLUK MAÇINA ÇIKIYOR

A Milli Basketbol Takımı, Almanya maçıyla Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci kez final oynuyor. Milliler, 2001 yılında Türkiye'de düzenlenen turnuvada finalde Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olmuştu. Ay-yıldızlılar, bu sefer turnuvayı şampiyon olarak tamamlamayı istiyor. Almanya ise 1993 yılında Avrupa şampiyonluğu yaşarken, 2005 yılında ikinci ve 2022'de de üçüncü oldu.

"BEN FİNALLERİ KAYBETMEYİ SEVMEM"

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) final maçı için iddialı konuşarak "Türk takımları Avrupa'da son 10 yılda inanılmaz işler başardı. Ancak Türk Milli Takımı, 2001 Avrupa Şampiyonası ve 2010 Dünya Şampiyonası'ndan sonra iyi sonuçlar alamadı. Ancak Türkiye-Almanya maçı farklı olacak. İki final oynadık ve kaybettik. Ancak ben finallerde kaybetmeyi sevmem. Finalleri severim. Eğer finaldeysem kazanırım" dedi.

"BİZ DE MÜTHİŞ BİR TAKIMIZ"

A Milli Takım'ın kaptanı Cedi Osman, en iyi performanslarını sahaya yansıtarak Avrupa şampiyonu olmak istediklerini söyledi. Almanya'nın çok güçlü bir takım olduğunu aktaran Cedi, "Şampiyonanın 2 namağlup takımı finalde karşı karşıya gelecek. Güzel bir maç olacağına inanıyorum. Hazırız. Herkes çok heyecanlı. Almanya çok iyi bir takım. Onlara çok saygı duyuyoruz. En iyi performansımızı sergileyerek EuroBasket'i kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Turnuvada şu ana kadar çok iyi oynadıklarını dile getiren 30 yaşındaki basketbolcu, "Şampiyonada şu ana kadar müthiş bir iş ortaya koyduk. Finalde de aynı şeyleri sahaya yansıtacağımızı ümit ediyorum. Almanya son dünya şampiyonu. Çok iyi oyuncuları var. Ancak biz de müthiş bir takımız. Bunu turnuvada gösterdik. Kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE VE ALMANYA'NIN FİNAL YOLCULUĞU

A Milli Basketbol Takımı; Letonya, Çekya, Portekiz, Estonya ve Sırbistan ile yer aldığı A Grubu'nu namağlup lider tamamladı. Milliler, son 16 turunda İsveç, çeyrek finalde de Polonya'yı yenerek yarı finale yükseldi. Ay-yıldızlılar, yarı finalde de Yunanistan'ı farklı skorla geçerek adını finale yazdırdı.

Almanya ise Litvanya, Finlandiya, İsveç, Karadağ ve Büyük Britanya ile B Grubu'nda yer aldı ve 5'te 5 yaparak lider olarak çıktı. Almanya, son 16 turunda Portekiz'i, çeyrek finalde Slovenya'yı ve yarı finalde de Finlandiya'yı eleyerek finale yükseldi.

İKİ TAKIM ARASINDA 49. RANDEVU

Türkiye ile Almanya, bugüne kadar 48 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda ay-yıldızlılar 19 kez parkeden galip ayrılırken, Almanya da 29 defa kazanan taraf oldu. İki ülke ilk kez 26 Haziran 1957 tarihinde Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda karşılaştı ve milliler 54-33'lük skorla kazandı. Türkiye ile Almanya son olarak 5 Ağustos 2025'te 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlık sürecinde karşı karşıya geldi ve milliler parkeden 73-71 mağlup ayrıldı.

8'DE 8

Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı oyunla dikkatleri üzerine çeken, bunu sonuçlara da yansıtan A Milli Basketbol Takımı finale yükseldi. Milliler, turnuvada çıktığı 8 karşılaşmayı da kazandı. Ay-yıldızlıların finaldeki rakibi Almanya da namağlup olarak finale çıktı.

TÜRKİYE-ALMANYA MAÇI İSTATİSTİKLERİ

Avrupa Şampiyonası'nda A Milliler, 91.1 sayı, 37.0 ribaund ve 23.0 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Turnuvada Almanya ise 101.4 sayı, 40.1 ibaund ve 21.4 asist ortalamalarıyla oynuyor. Ay-yıldızlılarda Alperen Şengün, 20.8 sayı ortalamasıyla takımın en skoreri olurken, Almanya'da da Franz Wagner 21.1 sayı ortalamasıyla katkı veriyor.