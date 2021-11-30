Potada derbi zamanı

INGBasketbol Süper Ligi'nin 10. haftasın bugün start alacak. Ve derbi mücadelesine sahne olacak. Galatasaray Nef ile Beşiktaş Icrypex derbi maçta karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.30'da başlayacak. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray Nef, dördüncü sırada bulunuyor. Yaptığı maçlardan 5 galibiyet ve 4 yenilgiyle ayrılan Beşiktaş Icrypex ise altıncı sırada bulunuyor. Öte yandan ligin 10. haftasının programı şöyle: BUGÜN 17.30 Aliağa Petkimspor-Anadolu Efes, 20.00 Darüşşafaka-Frutti Extra Bursaspor, 20.15 F.Bahçe Beko- Pınar Karşıyaka. YARIN: 17.00 TOFAŞ-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 17.30 Türk Telekom-Semt77 Yalovaspor , 20.00 Afyon Belediyespor-Bahçeşehir Koleji, 20.00 Büyükçekmece Basketbol- Gaziantep Basketbol