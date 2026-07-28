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Haberler Basketbol Juzang F.Bahçe’de

Juzang F.Bahçe’de

F.Bahçe Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Johnny Juzang'ı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, son olarak Zenit'te forma giyen 25 yaşındaki basketbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 06:50
Juzang F.Bahçe’de
F.Bahçe Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Johnny Juzang'ı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, son olarak Zenit'te forma giyen 25 yaşındaki basketbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
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