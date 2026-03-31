Türk Telekom final aşkına

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 06:50
Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası yarı final ilk maçında bugün deplasmanda Fransa temsilcisi Cosea JL ile mücadele edecek. Bourg-en-Bresse kentindeki Ekinox Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 21.00'de başlayacak. Turu geçen takım, finalde Beşiktaş- Bahçeşehir eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.