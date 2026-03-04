G.Saray Avrupa’da direkt yarı finalde

FIBA Kadınlar EuroLeague'de yarı final play-in üçüncü maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk ettiği Fransa'nın Basket Landes ekibini 67-51 yendi. Bu sonuçla sarıkırmızılı takım, seriyi 2-1 kazandı ve doğrudan yarı finale yükseldi. Basket Landes ise yoluna çeyrek finalden devam edecek. Altılı Final organizasyonu, 15-19 Nisan'da İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenecek.
Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 06:50
