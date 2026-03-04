CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol G.Saray Avrupa’da direkt yarı finalde

G.Saray Avrupa’da direkt yarı finalde

FIBA Kadınlar EuroLeague'de yarı final play-in üçüncü maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk ettiği Fransa'nın Basket Landes ekibini 67-51 yendi. Bu sonuçla sarıkırmızılı takım, seriyi 2-1 kazandı ve doğrudan yarı finale yükseldi. Basket Landes ise yoluna çeyrek finalden devam edecek. Altılı Final organizasyonu, 15-19 Nisan'da İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenecek.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 06:50
G.Saray Avrupa’da direkt yarı finalde
FIBA Kadınlar EuroLeague'de yarı final play-in üçüncü maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk ettiği Fransa'nın Basket Landes ekibini 67-51 yendi. Bu sonuçla sarıkırmızılı takım, seriyi 2-1 kazandı ve doğrudan yarı finale yükseldi. Basket Landes ise yoluna çeyrek finalden devam edecek. Altılı Final organizasyonu, 15-19 Nisan'da İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenecek.
F.Bahçe'de o isimlere transfer teklifi!
Noa Lang'ın geleceği Barış Alper'e bağlı!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
ABD-İsrail-İran savaşında beşinci gün! İran'ın yeni liderinin Mücteba Hamaney olduğu iddia edildi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
UEFA'dan G.Saray'a şok! Ceza geldi...
Cimbom çeyrek finale lider çıktı! İşte maçın özeti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cimbom çeyrek finale lider çıktı! İşte maçın özeti Cimbom çeyrek finale lider çıktı! İşte maçın özeti 01:31
Trabzonspor çeyrek finalde! Trabzonspor çeyrek finalde! 01:31
UEFA'dan G.Saray'a şok! Ceza geldi... UEFA'dan G.Saray'a şok! Ceza geldi... 01:31
Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisi sözleri! Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisi sözleri! 01:31
Fatih Tekke'den Lovik açıklaması! Fatih Tekke'den Lovik açıklaması! 01:31
Vidal: En korktuğum stadyum G.Saray'ın! Vidal: En korktuğum stadyum G.Saray'ın! 01:31
Daha Eski
"F.Bahçe'de G.Saray sendromu yaşanıyor" "F.Bahçe'de G.Saray sendromu yaşanıyor" 01:31
Osimhen'e Avrupa'dan tarihi teklif! Osimhen'e Avrupa'dan tarihi teklif! 01:31
Süper Lig'de 2 maça erteleme! Süper Lig'de 2 maça erteleme! 01:31
İstanbul'da gol sesi çıkmadı! İstanbul'da gol sesi çıkmadı! 01:31
G.Saray fark yarattı! En iyiler listesinde... G.Saray fark yarattı! En iyiler listesinde... 01:31
Yazarlar yorumladı: Beşiktaş derbiyi kazanırsa... Yazarlar yorumladı: Beşiktaş derbiyi kazanırsa... 01:31