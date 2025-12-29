Kartal son nefeste

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş GAİN kasırgası devam ediyor. Siyah-beyazlı takım son bölümü büyük bir çekişme içinde geçen karşılaşmada Aliağa Petkim'i deplasmanda 75-72 mağlup etmeyi başardı.

Bu galibiyetle 13'te 13 yapan Dusan Alimpijevic'in talebeleri, namağlup liderliğini sürdürdü. İzmir temsilcisi ise bu sezon ligdeki 8'inci mağlubiyetini aldı.

ALİAĞA İYİ DİRENDİ

Müsabakaya istediği gibi başlayamayan siyah-beyazlı ekip, ilk periyodu 23- 18, ilk yarıyı ise 41-37 geride tamamladı. Güçlü rakibine karşı hücumda etkili bir performans ortaya koyan ev sahibi takım, üçüncü periyodu da 56-54 önde bitirdi.

Dördüncü çeyrekte sahneye Jonah Mathews çıktı. Üst üste sayılarıyla aradaki farkı eriten yıldız oyuncu, son saniye üçlüğüyle Beşiktaş GAİN'e zaferi getirdi.