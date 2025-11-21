S SPORT CANLI İZLE | S Sport nasıl izlenir?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

'Türkiye'nin Premier Spor Kanalı' unvanını taşıyan S Sport, spor dünyasının nabzını tutmaya devam ediyor. 2025 yılı itibarıyla EuroLeague, NBA, Serie A, La Liga ve daha birçok büyük organizasyonun canlı yayın haklarını elinde bulunduran kanal, aynı zamanda dijital platformu S Sport Plus üzerinden de kesintisiz yayın sunuyor. Maçların yanı sıra futbol, basketbol ve motor sporları üzerine hazırlanan tarafsız yorum programları, S Sport'un geniş izleyici kitlesine ulaşmasını sağlıyor. S Sport canlı izle ve S Sport Plus frekans bilgileri sorgulayan izleyiciler için tüm detaylar haberimizde!

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S SPORT CANLI NASIL İZLENİR?

S Sport, Türkiye'nin önde gelen spor kanallarından biridir ve THY EuroLeague, NBA, La Liga, Serie A gibi dünyanın en popüler liglerini canlı yayınlamaktadır. S Sport'u canlı izlemek isteyen spor tutkunları, birkaç farklı platform üzerinden kanala kolayca ulaşabilir.

S SPORT ÜCRETLİ Mİ?

S Sport canlı yayınlarını izlemek için S Sport Plus uygulamasını, uydu alıcısını veya yayın platformu üyeliklerini kullanabilirsiniz. Canlı maçlar, özel programlar ve tekrar yayınlarıyla S Sport, 7/24 spor heyecanı sunuyor.