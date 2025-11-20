CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe Beko'da genel menajer Derya Yannier ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı

Fenerbahçe Beko'da genel menajer Derya Yannier ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı

Fenerbahçe Beko, genel menajer Derya Yannier ile 2027-28 sezonunun sonuna kadar geçerli olacak 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 18:20
Fenerbahçe Beko'da genel menajer Derya Yannier ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımıza 2021 yazında genel menajer yardımcısı olarak katılan ve 2022 yılından itibaren Fenerbahçe Beko Genel Menajeri olarak görev yapan Derya Yannier ile 2027-2028 sezonunun sonuna kadar geçerli olacak 2 yıllık yeni bir sözleşme imzalanmıştır. Dört kupayla tamamlanan 2024-2025 sezonunda aynı zamanda Avrupa Ligi'nde yılın genel menajeri seçilen Derya Yannier'i tebrik ediyor, genel menajer olarak görev yapmaya devam edeceği Fenerbahçe Beko'da nice başarılara ulaşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Anasayfa
