Beşiktaş GAİN BKT Avrupa Kupası'nda Türk Telekom'a konuk olacak!

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 8. haftasında 19 Kasım'da deplasmanda Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Gruplarında iki takımın da 5 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunurken Türk Telekom averajla ikinci, Beşiktaş GAİN ise üçüncü basamakta bulunuyor.

Siyah-beyazlılar, gruptaki son maçında konuk ettiği İtalya temsilcisi Dolomiti Energia'yı 97-83 yenerken Türk Telekom ise deplasmanda Litvanya ekibi Lietkabelis'i 100-74 mağlup etti.

19 Kasım'da karşılaşma öncesi iki ekip de Avrupa'da formda bir görüntü sergiledi. Grubundaki ilk iki maçında mağlup olan Türk Telekom, sonraki 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş GAİN ise son 6 maçta 5 galibiyet aldı.

Türk Telekom ile Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelecek.