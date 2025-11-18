CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Basketbol Beşiktaş GAİN BKT Avrupa Kupası'nda Türk Telekom'a konuk olacak!

Beşiktaş GAİN BKT Avrupa Kupası'nda Türk Telekom'a konuk olacak!

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 8. haftasında 19 Kasım’da deplasmanda Türk Telekom ile karşılaşacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 11:06
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 8. haftasında 19 Kasım'da deplasmanda Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Gruplarında iki takımın da 5 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunurken Türk Telekom averajla ikinci, Beşiktaş GAİN ise üçüncü basamakta bulunuyor.

Siyah-beyazlılar, gruptaki son maçında konuk ettiği İtalya temsilcisi Dolomiti Energia'yı 97-83 yenerken Türk Telekom ise deplasmanda Litvanya ekibi Lietkabelis'i 100-74 mağlup etti.

19 Kasım'da karşılaşma öncesi iki ekip de Avrupa'da formda bir görüntü sergiledi. Grubundaki ilk iki maçında mağlup olan Türk Telekom, sonraki 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş GAİN ise son 6 maçta 5 galibiyet aldı.

Türk Telekom ile Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelecek.

