Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Başkan Erdoğan'a ziyaret

Başkan Erdoğan’a ziyaret

EuroBasket 2025’te tarihi bir başarı elde ederek ikinci sırayı alan A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a özel bir ziyarette bulundu

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025 Çarşamba 06:50
Başkan Erdoğan’a ziyaret

Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Euro- Basket 2025'te ikinci sırayı alarak gümüş madalyayla Türkiye'ye dönen A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ziyaret gerçekleştirdi. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen ziyarette bütün takım ve başantrenör Ergin Ataman yer aldı.

ALPEREN VE CEDİ'DEN FORMA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a turnuvanın en iyi ilk 5'ine seçilen Alperen Şengün ve Cedi Osman'ın formaları hediye edildi. Ziyaret esnasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, AK Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hazır bulundu.

KAPTANDAN HEDİYE

A Milli Erkek Basketbol Takımımızda kaptan Cedi Osman, bütün takımın ve başantrenör Ergin Ataman'ın imzalarının bulunduğu basketbol topunu dün yapılan ziyarette Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etti.

NSOSYAL'DEN ÖZEL PAYLAŞIM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal'den mesaj yayınladı. Erdoğan, "Avrupa şampiyonluğunu inşallah sonraki yıllarda elde edeceğimize inanıyorum. 2027'de Katar'da düzenlenecek Dünya Basketbol Şampiyonası'nda en güçlü takım olacağımızı düşünüyorum" dedi.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
